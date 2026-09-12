В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод МИД Саудовской Аравии: запущенные из Ирака дроны атаковали нефтепровод

Москва12 сен Вести.Беспилотники, запущенные из Ирака, атаковали нефтепровод "Восток - Запад" в окрестностях Медины и Эр-Рияда. Об этом сообщили в МИД королевства.

Уточняется, что в результате удара есть пострадавшие и нанесен определенный ущерб, который в настоящее время устраняется.

Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Саудовская Аравия в связи с нападением на нефтепровод "Восток — Запад" в районах Эр-Рияда и Медины с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака говорится в заявлении

Накануне государственное агентство новостей SPA передало, что Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода "Восток - Запад". Отмечалось, что поводом для принятия решения стали атаки БПЛА.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отказал в просьбе наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману нанести ракетный удар по йеменским хуситам. Принц дважды звонил главе Белого дома с соответствующей просьбой.