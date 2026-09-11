Москва11 сенВести.Президент США Дональд Трамп отказал в просьбе наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману нанести ракетный удар по йеменским хуситам. Накануне принц дважды звонил Трампу в этой просьбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Axios.
Трамп ответил отказом, а представители администрации США подчеркнули, что пока не планируют прямого вмешательства в конфликт с хуситамипишет Axios
10 сентября США направили более 100 военных советников в Саудовскую Аравию для оказания помощи в военной кампании против хуситского движения "Ансар Алла".