Москва10 сенВести.США направили более 100 военных советников в Саудовскую Аравию для оказания помощи в военной кампании против движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает CNN.
В Саудовскую Аравию могли прибыть более 200 военных советников США, отметил американский чиновник.
Более 100 американских военных советников находятся в Саудовской Аравииотмечает CNN
США обмениваются разведывательными сведениями с Эр-Риядом, но не участвует в нанесении прямых ударов по хуситам.
Газета The New York Times написала, что Саудовская Аравия готовится возобновить боевые действия с хуситами. Эр-Рияд предпочел бы сохранить мир, однако готов к любым сценариям.