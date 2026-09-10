CNN: США направили в Саудовскую Аравию более 100 военных советников

CNN: США направили более 100 военных советников в Саудовскую Аравию CNN: США направили в Саудовскую Аравию более 100 военных советников

Москва10 сен Вести.США направили более 100 военных советников в Саудовскую Аравию для оказания помощи в военной кампании против движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщает CNN.

В Саудовскую Аравию могли прибыть более 200 военных советников США, отметил американский чиновник.

Более 100 американских военных советников находятся в Саудовской Аравии отмечает CNN

США обмениваются разведывательными сведениями с Эр-Риядом, но не участвует в нанесении прямых ударов по хуситам.

Газета The New York Times написала, что Саудовская Аравия готовится возобновить боевые действия с хуситами. Эр-Рияд предпочел бы сохранить мир, однако готов к любым сценариям.