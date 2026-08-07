Al Arabiya: хуситы и иракские группировки планируют ударить по Саудовской Аравии Al Arabiya: хуситы и иракские группировки готовят атаки на Саудовскую Аравию

Москва7 авг Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) и иракские вооруженные группировки при координации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) готовят атаки на Саудовскую Аравию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальный саудовский источник.

Существуют достоверные и многочисленные разведывательные данные о координации между хуситами и иракскими группировками, а также КСИР для подготовки нападений на королевство говорится в сообщении

На телеканале констатировали, что эти сведения поступают как раз в то время, когда Эр-Рияд прилагает усилия по содействию деэскалации и мирному урегулированию, а переговоры развиваются в позитивном ключе.

Саудовская Аравия без колебаний примет все необходимые меры для противодействия любой агрессии добавил источник Al Arabiya

20 июля хуситы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, после чего атаковали несколько саудовских нефтяных танкеров. В ответ Эр-Рияд и ряд других государств сообщили о создании новой морской коалиции, которая будет обеспечивать свободу судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Кроме того, в конце июля хуситы атаковали объекты национальной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. В результате была приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода мощностью 400 тысяч баррелей в сутки в городе Джизан. Эр-Рияд возложил ответственность за эти атаки на поддерживаемые Ираном вооруженные группировки.