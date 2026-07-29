Москва29 июлВести.Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего завода в городе Джизан из-за атаки мятежников йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение консалтинговой компании IIR.
Компания Saudi Aramco 27 июля закрыла свой нефтеперерабатывающий завод в Джизане мощностью 400 тысяч баррелей в сутки после нападения хуситов в субботу, [25 июля]сообщает агентство
25 июля стало известно, что хуситы в Йемене ударили беспилотниками и ракетами по портовым городам Джизан и Янбу на западе Саудовской Аравии. Отмечается, что были атакованы объекты компании Saudi Aramco.
Позже йеменское движение "Ансар Алла" заявило, что нанесло удар беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. По словам представителя движения, целью атаки стали объекты, через которые нефть с востока страны доставляли к морским портам.