Компания Saudi Aramco приостановила работу НПЗ в Джизане после атаки хуситов Reuters: Saudi Aramco приостановила работу НПЗ в Джизане из-за атаки хуситов

Москва29 июл Вести.Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего завода в городе Джизан из-за атаки мятежников йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы).

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение консалтинговой компании IIR.

Компания Saudi Aramco 27 ​​июля закрыла свой нефтеперерабатывающий завод в Джизане мощностью 400 тысяч баррелей в сутки после нападения хуситов в субботу, [25 июля] сообщает агентство

25 июля стало известно, что хуситы в Йемене ударили беспилотниками и ракетами по портовым городам Джизан и Янбу на западе Саудовской Аравии. Отмечается, что были атакованы объекты компании Saudi Aramco.

Позже йеменское движение "Ансар Алла" заявило, что нанесло удар беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. По словам представителя движения, целью атаки стали объекты, через которые нефть с востока страны доставляли к морским портам.