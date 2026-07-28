Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому танкеру

Хуситы атаковали саудовский танкер Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому танкеру

Москва28 июл Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal с применением баллистических ракет. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Как утверждается, экипаж танкера проигнорировал предупреждение хуситов о запрете прохода судна.

Вооруженные силы Йемена (хуситы — прим. ред.) провели военную операцию, в ходе которой несколькими баллистическими ракетами атаковали саудовский нефтяной танкер NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство... и игнорирование предупреждений говорится в заявлении

По словам представителя движения, в результате обстрела судно было вынуждено изменить курс. Сариа добавил, что хуситы продолжают морскую блокаду Саудовской Аравии.

20 июля хуситы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны. Позже они отчитались о перехвате шести торговых судов в течение суток после начала блокады.