Москва28 июлВести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal с применением баллистических ракет. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Как утверждается, экипаж танкера проигнорировал предупреждение хуситов о запрете прохода судна.
Вооруженные силы Йемена (хуситы — прим. ред.) провели военную операцию, в ходе которой несколькими баллистическими ракетами атаковали саудовский нефтяной танкер NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство... и игнорирование предупрежденийговорится в заявлении
По словам представителя движения, в результате обстрела судно было вынуждено изменить курс. Сариа добавил, что хуситы продолжают морскую блокаду Саудовской Аравии.
20 июля хуситы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны. Позже они отчитались о перехвате шести торговых судов в течение суток после начала блокады.