The Guardian: Саудовская Аравия может начать масштабную операцию против хуситов

Саудовская Аравия готовит крупную операцию против хуситов The Guardian: Саудовская Аравия может начать масштабную операцию против хуситов

Москва30 июл Вести.Саудовская Аравия может начать масштабную военную операцию против хуситов в Йемене, чтобы снять блокаду нефтяного экспорта в Красном море, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, связанные с Эр-Риядом силы перебрасывают подразделения на территории Йемена и готовятся к возможной атаке на провинцию Эль-Байда.

Источники также допускают проведение операции как с моря, так и суши.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы рассматривают введение платы для судов, которые проходят через южную часть Красного моря. Речь идет о Баб-эль-Мандебском проливе.