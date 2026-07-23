Москва23 июл Вести.Стало известно о значительном увеличении военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Согласно данным издания, этот шаг призван предоставить президенту США Дональду Трампу расширенные возможности для ведения военной кампании против Ирана.

По словам источников, Соединенные Штаты перебрасывают в регион дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения. Отмечается, что это делается с целью расширения силового реагирования на фоне вероятного вопроса об эскалации конфликта с Тегераном.

В статье также говорится, что силы специальных операций США были переброшены в регион с американских баз в течение последней недели. Кроме того, Вашингтон разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку, а стратегические бомбардировщики, находящиеся на базах в США и Великобритании, были приведены в состояние повышенной готовности.

В частности, бомбардировщики B-1, дислоцированные в Британии, якобы готовятся к возможному участию в масштабных боевых операциях.

Один из собеседников издания подтвердил прибытие более 150 медицинских работников в региональный медицинский центр в Ландштуле (Германия). Этот госпиталь служит основным учреждением для лечения американских военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин заявил, что дипломатический жест с подписанием меморандума о намерениях оказался лишь фикцией, за которой скрывалось намерение как Вашингтона, так и Тегерана использовать паузу с подписанием этого документа для укрепления своих военных возможностей.