Москва21 июлВести.США рассматривают на повестке дня возможность проведения наземной операции на Ближнем Востоке,в регион прибывают дополнительные силы американской армии. Об этом сообщил ИС "Вести" руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.
По его словам, в Иране осознают стремление США провести операцию и предпринять попытку поставить страну "на колени".
Американская разведка буквально на днях заявила, что все надежды на то, что Иран удастся поставить на колени, они тщетны. Трамп думает по-другому. Вы обратили, наверное, внимание, что за последние дни в регион прибыли дополнительные силы. боевой авиации, самолетов, заправщиков. Вот американцы не снимают с повестки дня возможность проведения наземной операции.сказал Плотников
Политолог также предположил, что американцы могут провести частные десантные операции в приморских провинциях Ирана.
Есть вероятность того, что американцы вполне могут пойти и на проведение частных десантных операций по приморским в приморских провинциях Ирана или на островах, которые имеют важное значение для контроля Ормузского пролива и нефти - продажи нефти Ираном на мировой рынокдобавил он
Ранее газета The Washington Post обратила внимание на вероятность возобновления со стороны США полномасштабной войны с Ираном после сообщения о гибели американского солдата в Ираке. В материале издания подчеркивается, что США активно наращивают количество военных самолетов в регионе.