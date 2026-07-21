Политолог рассказал, какие действия США могут предпринять на Ближнем Востоке Политолог Плотников раскрыл дальнейшие действия США на Ближнем Востоке

Москва21 июл Вести.США рассматривают на повестке дня возможность проведения наземной операции на Ближнем Востоке,в регион прибывают дополнительные силы американской армии. Об этом сообщил ИС "Вести" руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников.

По его словам, в Иране осознают стремление США провести операцию и предпринять попытку поставить страну "на колени".

Американская разведка буквально на днях заявила, что все надежды на то, что Иран удастся поставить на колени, они тщетны. Трамп думает по-другому. Вы обратили, наверное, внимание, что за последние дни в регион прибыли дополнительные силы. боевой авиации, самолетов, заправщиков. Вот американцы не снимают с повестки дня возможность проведения наземной операции. сказал Плотников

Политолог также предположил, что американцы могут провести частные десантные операции в приморских провинциях Ирана.

Есть вероятность того, что американцы вполне могут пойти и на проведение частных десантных операций по приморским в приморских провинциях Ирана или на островах, которые имеют важное значение для контроля Ормузского пролива и нефти - продажи нефти Ираном на мировой рынок добавил он

Ранее газета The Washington Post обратила внимание на вероятность возобновления со стороны США полномасштабной войны с Ираном после сообщения о гибели американского солдата в Ираке. В материале издания подчеркивается, что США активно наращивают количество военных самолетов в регионе.