США направят Израилю десятки самолетов-заправщиков для войны с Ираном

США намерены расширить военную помощь Израилю для войны с Ираном США направят Израилю десятки самолетов-заправщиков для войны с Ираном

Москва17 июл Вести.США намерены направить Израилю десятки самолетов-заправщиков для военной агрессии против Ирана. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, это необходимо для расширения боевых действий в отношении Исламской Республики.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Израилю, что в ближайшие дни намерена отправить в Израиль десятки дополнительных самолетов-заправщиков говорится в материалах

Уточняется, что в настоящее время Трамп рассматривает различные военные планы масштабного наступления в Иране.

Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты одерживают "крупную победу" в конфликте с Тегераном.