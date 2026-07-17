Москва17 июлВести.США намерены направить Израилю десятки самолетов-заправщиков для военной агрессии против Ирана. Об этом сообщает Axios.
По информации издания, это необходимо для расширения боевых действий в отношении Исламской Республики.
Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Израилю, что в ближайшие дни намерена отправить в Израиль десятки дополнительных самолетов-заправщиковговорится в материалах
Уточняется, что в настоящее время Трамп рассматривает различные военные планы масштабного наступления в Иране.
Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты одерживают "крупную победу" в конфликте с Тегераном.