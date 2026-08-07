Москва7 авг Вести.Саудовская Аравия готовится к возможному крупному нападению хуситов из движения "Ансар Алла" на фоне обострения ближневосточного конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN.

Cтрана [Саудовская Аравия] ожидает "многочисленных скоординированных атак" на порты и аэропорты со стороны иракских ополченцев, действующих совместно с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами сообщил CNN саудовский чиновник, ссылаясь на "многочисленные разведывательные данные"

Телеканал утверждает, что новое оборонное соглашение, заключенное между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном предоставляет Эр-Рияду новый мощный уровень защиты, "выходящий за рамки его давнего партнерства с Соединенными Штатами". По мнению CNN, это происходит на фоне региональных сомнений о том, может ли Вашингтон по-прежнему полагаться на своих союзников в Персидском заливе.

Ранее хуситы уже нанесли удар по городу Наджран в Саудовской Аравии. Пострадали одиннадцать человек, среди которых женщина и четырехлетний ребенок.