В Саудовской Аравии сообщили об 11 пострадавших при атаке хуситов

Одиннадцать человек пострадали в Саудовской Аравии в результате атаки хуситов В Саудовской Аравии сообщили об 11 пострадавших при атаке хуситов

Москва7 авг Вести.Одиннадцать человек, среди которых женщина и четырехлетний ребенок, были ранены в результате атаки хуситов из движения "Ансар Алла" на город Наджран в Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный представитель арабкой коалиции во главе с Саудовской Аравией бригадный генерал Турки аль-Малики в соцсети Х.

В результате атаки хуситов в районе Наджран… ранения получили 11 мирных жителей, из которых 7 являются гражданами Саудовской Аравии, включая женщину и 4-летнего ребенка, получившего ожоги второй степени говорится в сообщении

Также получили ранения один гражданин Пакистана, один йеменец и двое египтян.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы допускают возможность введения платы для коммерческих судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив. По данным агентства, пошлины могут распространиться на большинство судов, следующих через пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом.