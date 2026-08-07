Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали совместное соглашение по обороне

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан объединились в военный альянс Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали совместное соглашение по обороне

Москва7 авг Вести.Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза. Подписи под документом, получившим официальное название "Мекканское соглашение", поставили руководители трех стран, сообщает Reuters.

Основным положением Мекканского соглашения является пункт о коллективной обороне.

Соглашение предусматривает, что вооруженное нападение на любую из трех сторон будет рассматриваться как нападение на всех говорится в совместном заявлении

Стороны планируют развивать военно-техническое сотрудничество, координировать усилия по урегулированию региональных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке, обмениваться разведывательной информацией.

Как сообщает Reuters, Турция обладает второй по величине армией в НАТО. Саудовская Аравия является родиной святых мест ислама и одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, в то время как Пакистан — единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием.

Заключение пятничного соглашения в Мекке, самом священном месте ислама, придает символический вес пакту, который укрепляет давние двусторонние военные связи между тремя странами, пишет Reuters.