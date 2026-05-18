В Саудовскую Аравию переброшены около 8 тыс. пакистанских военных, пишет Reuters Reuters: Пакистан перебросил в Саудовскую Аравию 8 тыс. военных и технику

Москва18 мая Вести.Пакистан направил в Саудовскую Аравию около 8 тысяч военных, эскадрилью истребителей и систему ПВО в рамках соглашения о взаимной обороне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники в Исламабаде.

По информации собеседников агентства, в начале апреля в королевство были отправлены 16 совместно произведенных с Китаем истребителей JF-17, а также две эскадрильи беспилотников.

В состав группировки входят около 8000 военнослужащих, при этом Китай пообещал направить дополнительные силы в случае необходимости, а также систему противовоздушной обороны HQ-9 пишет агентство, суммируя данные пяти источников

Как уточнили опрошенные представители силовых структур, развернутые на Ближнем Востоке силы будут выполнять в основном консультативные и учебные задачи, присоединившись к уже дислоцированным там ранее пакистанским подразделениям.

Один из источников, знакомый с текстом конфиденциального оборонного соглашения, сообщил, что оно предусматривает возможность размещения до 80 тысяч пакистанских военнослужащих в Саудовской Аравии для совместной с местными силами охраны границ. Два других источника добавили, что соглашение также допускает присутствие пакистанских военных кораблей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ввел режим прекращения огня с Ираном в качестве услуги для Пакистана. Он добавил, что Вашингтон об этом решении попросили представители других государств.