Трамп: мы ввели прекращение огня с Ираном как услугу для Пакистана Трамп назвал прекращение огня с Ираном услугой для Пакистана и третьих стран

Москва15 мая Вести.Президент США Дональд Трамп по прибытии из Китая заявил, что режим прекращения огня с Ираном был введен по просьбе третьих стран и в качестве услуги Пакистану.

На самом деле мы ввели прекращение огня по просьбе других стран. Я бы не сказал, что был за, но мы это сделали в качестве услуги Пакистану, замечательным людям сказал Трамп журналистам

Визит Трампа в Китай продлился с 13 по 15 мая. В рамках переговоров американский лидер обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с Ираном и Ормузским проливом. После переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Пекин сходятся во мнении о необходимости демилитаризации пролива.