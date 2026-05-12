Пакистан и Афганистан могли принять у себя военные и гражданские самолеты Ирана CBS: Иран мог перебросить военные самолеты в Пакистан и Афганистан

Москва12 мая Вести.Власти Ирана могли перебросить свои военные и гражданские воздушные суда в Пакистан и Афганистан во время установления режима прекращения огня с США, чтобы уберечь их от возможных американских атак, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По его данным, военные самолеты Ирана были размещены на базе военно-воздушных сил Пакистана Нур-Хан, расположенной в непосредственной близости от Исламабада. Отмечается, что Исламская Республика направила туда разведывательный самолет RC-130.

Как утверждают собеседники телеканала, иранская авиакомпания Mahan Air направила в Кабул несколько своих самолетов незадолго до начала ближневосточного конфликта. После закрытия воздушного пространства Ирана они остались там. Однако из-за конфронтации Пакистана и Афганистана, приведшей к ударам Исламабада по Кабулу, правительство талибов передислоцировало самолеты в афганский аэропорт Герат на границе с Ираном.

В свою очередь, представитель талибов Забихулла Муджахид опроверг присутствие каких-либо иранских самолетов в Афганистане.

Пакистан позиционирует себя посредником в американо-иранском конфликте, но при этом позволяет самолетам Тегерана садиться на своей территории, подчеркивается в публикации.

В то же время ОАЭ, официально не заявлявшие об обстрелах Ирана со своей территории, могли нанести удар нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван даже без санкции США на это, пишет The Wall Street Journal.