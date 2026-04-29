Пакистан обеспечит сухопутный транзит иранских грузов в обход Ормузского пролива Пакистан открыл наземные коридоры для транзита иранских грузов

Москва29 апр Вести.Пакистан предоставил Ирану шесть наземных коридоров, которые обеспечат транзит иранских грузов в обход Ормузского пролива, сообщает Минторг Пакистана.

По данным газеты Dawn, в порту Карачи скопились более 3 тыс. контейнеров, предназначенных для доставки в Иран. Иранские и международные компании уже начали вывоз этих контейнеров.

Пакистан намерен использовать порт Гвадар, который расположен на побережье Аравийского моря в 70 км от границы с Ираном, в качестве крупного транзитного и логистического центра для перевалки иранских грузов.

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