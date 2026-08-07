Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подпишут оборонное соглашение в пятницу Reuters: Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подпишут оборонное соглашение

Москва7 авг Вести.Анкара, Эр-Рияд и Исламабад намерены в пятницу (7 августа) подписать совместное соглашение в области обороны.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на региональные источники, знакомые с ситуацией.

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подпишут совместное оборонное соглашение в Саудовской Аравии говорится в публикации

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Саудовской Аравии, Ирана, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов обратились к Вашингтону с просьбой поставить на паузу планы по нанесению ударов по Тегерану.