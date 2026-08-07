Москва7 авг Вести.Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали в пятницу оборонное соглашение. На чем оно основано? Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Подписи под документом, получившим официальное название "Мекканское соглашение", поставили руководители трех стран. Соглашение предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения.

Их объединяет неудовлетворенность тем, что их требования недостаточно серьезно воспринимаются некоторыми странами, в частности, США. Поэтому путем объединения своих усилий страны будут подыгрывать более высокому международному и региональному статусу считает профессор

Он добавил, что Пакистан давно "подтягивается" к Ближнему Востоку, и теперь его сотрудничество со странами региона станет более весомым.

Сейчас, на первом этапе, они прорабатывают проблематику морских коммуникаций. Пакистанцы выполнили целый ряд исследований по этому вопросу. Сейчас нестабильная ситуация на морских пространствах. Эти три страны попробуют сделать так, чтобы их мнение в большей степени воспринималось всеми в регионе и в более широком международном контексте объяснил Андрей Бакланов

Стороны планируют развивать военно-техническое сотрудничество, координировать усилия по урегулированию региональных кризисов, в том числе на Ближнем Востоке, обмениваться разведывательной информацией, говорится в совместном заявлении.