Образование нового военного альянса назвали важным событием на Ближнем Востоке Бакланов заявил, что произошло одно из самых важных событий на Ближнем Востоке

Москва7 авг Вести.Объединение Турции, Саудовской Аравии и Пакистана в военный альянс – важное событие на Ближнем Востоке. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

По его словам, переговоры на этот счет велись несколько месяцев и это ожидаемый результат.

Стороны давно тянулись к тому, чтобы сделать более устойчивым свое региональное положение и более таким громким, иметь голос в международных делах. Поэтому это ожидаемая вещь. Там принимают участие с каждой стороны представители трех ведомств, Министерства иностранных дел, службы общей разведки Генерального штаба. И оно носит такой хорошо подготовленный характер. Так что это, я думаю, одно из самых важных событий последнего времени на Ближнем Востоке сказал Бакланов

Ранее сообщалось, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан объединились в военный альянс. Подписи под документом, получившим официальное название "Мекканское соглашение", поставили руководители трех стран, сообщает Reuters.