Москва21 июлВести.Страны Европы уже продемонстрировали президенту США Дональду Трампу, чего они стоят как союзники, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в интервью ИС "Вести".
Политик ответил на вопрос журналиста о вероятности вступления стран НАТО в конфликт на Ближнем Востоке.
Европейские страны уже в критической ситуации показали Дональду Трампу, чего они стоят как союзники. А дальше посмотримотметил Чижов
Он добавил, что йеменским хуситам может потребовать поддержка для эскалации конфликта.
Насколько политически хуситы готовы к такой эскалации? Посмотрим. Какая-то безусловно поддержка им потребовалась бысказал Чижов
Ранее Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны.