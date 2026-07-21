Сенатор Чижов оценил возможность вступления НАТО в конфликт на Ближнем Востоке Член СФ Чижов оценил вероятность вступления НАТО в ближневосточный конфликт

Москва21 июл Вести.Страны Европы уже продемонстрировали президенту США Дональду Трампу, чего они стоят как союзники, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в интервью ИС "Вести".

Политик ответил на вопрос журналиста о вероятности вступления стран НАТО в конфликт на Ближнем Востоке.

Европейские страны уже в критической ситуации показали Дональду Трампу, чего они стоят как союзники. А дальше посмотрим отметил Чижов

Он добавил, что йеменским хуситам может потребовать поддержка для эскалации конфликта.

Насколько политически хуситы готовы к такой эскалации? Посмотрим. Какая-то безусловно поддержка им потребовалась бы сказал Чижов

Ранее Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны.