Политик Шхагошев: в конфликт на Ближнем Востоке могут быть втянуты новые страны

Шхагошев: Турция после слов Эрдогана может вступить в конфликт с Израилем Политик Шхагошев: в конфликт на Ближнем Востоке могут быть втянуты новые страны

Москва11 июн Вести.Конфликт на Ближнем Востоке может усугубиться. Турция может стать одной из участниц противостояния с Израилем, заявил ИС "Вести" заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Тенденция такова, что мы можем столкнуться сейчас с ближневосточной войной в самом большом смысле, где будут привлечены много-много стран. Была опасная полемика между [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху и [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом. Эрдоган заявил, что действия Израиля уже наступают на национальные интересы страны. Это говорит о том, что теоретически, да и практически, Турция может вступить в этот конфликт. Естественно, на стороне Ирана указал он

По словам парламентария, есть альтернативный вариант, чтобы не допустить разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующие предложения ранее представила Россия.

План, который представила Россия, лежит еще на столе. Он включает в себя все вплоть до решения проблемы ядерной программы Ирана, как это хотят США. Эти предложения России с помощью Китая, но в первую очередь России, конечно, могут решить проблему приблизиться к более-менее стабильному решению по Ближнему Востоку констатировал Шхагошев

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США во время последней волны ударов по Ирану задействовали боеприпасов на общую сумму 250 млн долларов.