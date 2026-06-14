Москва14 июн Вести.Действия Турции становятся все более угрожающими для Израиля, сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Главная задача Израиля – уничтожение исламского режима в Иране, и это никуда не денется, даже если подпишет кто-то что-то там или не подпишет. Но есть и еще фактор – у Израиля появляется новый враг, который еще недавно казалось был почти другом. Это Турция. В Израиле все больше и больше говорят о опасности, которая исходит от Турции. Неоднократные угрозы [президента Турции Реджепа] Эрдогана и других должностных лиц в адрес Израиля - это воспринимается серьезно пояснил Багдасаров

Кроме того, у Тель-Авива вызывает опасение военная подготовка Турции на территории Сирии.

Турция взяла под контроль Сирию, и Израиль считает вопросом времени, когда они создадут так называемую сирийскую армию из своих прокси, которые будут угрожать безопасности Израиля. Поэтому [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху считают, если сейчас не решить вопрос с Ираном, то завтра можно столкнуться с двумя противоборствующими сторонами полагает эксперт

Ранее политик Адальби Шхагошев также высказал мнение, что ближневосточный конфликт может усугубиться из-за того, что Турция может стать одной из участниц противостояния с Израилем.