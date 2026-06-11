Трамп оценил стоимость последних ударов США по Ирану в 250 миллионов долларов

США израсходовали боеприпасов на $250 млн при последних ударах по Ирану Трамп оценил стоимость последних ударов США по Ирану в 250 миллионов долларов

Москва11 июн Вести.США во время последней волны ударов по Ирану задействовали боеприпасов на общую сумму 250 миллионов долларов. Такую цифру назвал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

О том, во сколько обошлась США последняя волна ударов по иранской территории американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Прошлой ночью мы скинули на них бомб общей стоимостью 250 миллионов долларов сказал Трамп

10 июня Трамп заявил, что Штаты собираются возобновить атаки на Иран после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет AH-64 Apache. Центральное командование ВС США подтвердило нанесение дополнительных ударов по Ирану "в целях самообороны".