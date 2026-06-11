Москва11 июнВести.США во время последней волны ударов по Ирану задействовали боеприпасов на общую сумму 250 миллионов долларов. Такую цифру назвал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
О том, во сколько обошлась США последняя волна ударов по иранской территории американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Прошлой ночью мы скинули на них бомб общей стоимостью 250 миллионов долларовсказал Трамп
10 июня Трамп заявил, что Штаты собираются возобновить атаки на Иран после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет AH-64 Apache. Центральное командование ВС США подтвердило нанесение дополнительных ударов по Ирану "в целях самообороны".