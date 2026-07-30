Минобороны Саудовской Аравии призвало США воздержаться от ударов по хуситам

Саудовская Аравия призвала США не накалять обстановку на Ближнем Востоке Минобороны Саудовской Аравии призвало США воздержаться от ударов по хуситам

Москва30 июл Вести.Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в ходе встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом призвал Вашингтон воздержаться от ударов по хуситам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Принц на встрече с представителем США обсуждал эскалацию на Ближнем Востоке на фоне недавних ударов США по Ираку.

В ходе переговоров министр обратился к Вэнсу с призывом не наносить удары по позициям йеменских хуситов, чтобы "не обострять конфликт еще больше".

Ранее официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики заявил, что Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию в свой адрес.

29 июля США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по якобы связанным с Ираном террористам, которые находятся в Ираке.