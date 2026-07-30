Москва30 июлВести.Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в ходе встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом призвал Вашингтон воздержаться от ударов по хуситам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Принц на встрече с представителем США обсуждал эскалацию на Ближнем Востоке на фоне недавних ударов США по Ираку.
В ходе переговоров министр обратился к Вэнсу с призывом не наносить удары по позициям йеменских хуситов, чтобы "не обострять конфликт еще больше".
Ранее официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики заявил, что Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию в свой адрес.
29 июля США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по якобы связанным с Ираном террористам, которые находятся в Ираке.