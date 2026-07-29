Москва29 июлВести.Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию в свой адрес, заявил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в соцсети Х.
Аль-Малики высказался по поводу совместных ударов США и Саудовской Аравии по целям в Ираке.
Королевство подчеркивает, что не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию, с которой столкнетсяподчеркнул чиновник
США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по якобы связанным с Ираном террористам, которые находятся в Ираке.
До этого в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что Иран запустил баллистические ракеты в направлении американских военных баз на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты успешно перехвачены.