МО: Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию

В Саудовской Аравии заявили о готовности ответить на любую агрессию МО: Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию

Москва29 июл Вести.Саудовская Аравия не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию в свой адрес, заявил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в соцсети Х.

Аль-Малики высказался по поводу совместных ударов США и Саудовской Аравии по целям в Ираке.

Королевство подчеркивает, что не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию, с которой столкнется подчеркнул чиновник

США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по якобы связанным с Ираном террористам, которые находятся в Ираке.

До этого в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что Иран запустил баллистические ракеты в направлении американских военных баз на Ближнем Востоке. Все иранские ракеты успешно перехвачены.