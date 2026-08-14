Принц Саудовской Аравии обсудил военное сотрудничество с главой CENTCOM Купером SPA: принц Саудовской Аравии встретился с главой CENTCOM

Москва14 авг Вести.Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел встречу с главой Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэдом Купером. Об этом сообщает саудовское государственное агентство новостей SPA.

Стороны, как отмечается, обсудили сотрудничество между странами в военной сфере, а также ситуацию в регионе и усилия, предпринимаемые для снижения напряженности.

Его королевское высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный принц и премьер-министр, встретился с командующим Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером говорится в сообщении

Ранее агентство Reuters передало, что министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман в ходе встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом призвал Соединенные Штаты воздержаться от ударов по хуситам, чтобы еще больше не обострять конфликт на Ближнем Востоке.