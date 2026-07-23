Минэнерго США подписало соглашение по мирному атому с Саудовской Аравией

США заявили о поддержке мирной ядерной программы Саудовской Аравии Минэнерго США подписало соглашение по мирному атому с Саудовской Аравией

Москва23 июл Вести.Министр энергетики США Крис Райт и его коллега из Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман ас-Сауд заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии.

Об этом сообщило американское Министерство энергетики.

(Стороны - прим. ред.) подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, широко известное как соглашение по статье 123, а также сопутствующее двустороннее соглашение о гарантиях говорится в официальном заявлении, опубликованном в соцсети X

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщило, что президент США Дональд Трамп поддержал соглашение с Саудовской Аравией, направленное на развитие ядерной инфраструктуры.