Дипломат Бакланов: США и в грош не ставят МАГАТЭ Эксперт Бакланов: США проигнорируют МАГАТЭ по ядерной сделке с саудитами

Москва22 июл Вести.США не станут согласовывать с МАГАТЭ свою позицию по ядерной сделке с Саудовской Аравией. Такое мнение ИС "Вести" высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Что касается МАГАТЭ, то мы по-прежнему к нему так трепетно относимся. А в принципе американцы в грош не ставят эту организацию. И, конечно, считаться с какими-то гарантиями такой организации они не станут, они будут вести все самостоятельно уверен он

Накануне агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией, которое потенциально может предоставить королевству возможности по обогащению урана. В публикации говорится, что обогащение урана не ведет автоматически к созданию ядерного оружия.