Москва22 июл Вести.Президент Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией, которое потенциально может предоставить королевству возможности по обогащению урана. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Источники агентства заявили, что о соглашении будет объявлено публично уже в среду.

Ожидается, что соглашение будет действовать 30 лет и также предусматривает участие американских компаний в разработке программы. Соглашение может позволить построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии говорится в статье

Однако сделка, по мнению автора статьи, может столкнуться с препятствиями со стороны американских законодателей, опасающихся, что помощь Саудовской Аравии откроет новые витки ядерного распространения и конкуренции.

Заявление прозвучало на фоне войны против Ирана, развязанной США и Израилем, отчасти для того, чтобы лишить Тегеран возможности разработать ядерное оружие. Иран настаивает на том, что его программа обогащения урана носит мирный характер отмечает Associated Press

Обогащение урана не является автоматическим путем к созданию ядерного оружия — страна также должна освоить другие этапы. Но это открывает двери для создания ядерного оружия, что усиливает опасения Запада по поводу иранской программы, говорится в материале.