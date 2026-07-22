Москва22 июлВести.Президент Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией, которое потенциально может предоставить королевству возможности по обогащению урана. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Источники агентства заявили, что о соглашении будет объявлено публично уже в среду.
Ожидается, что соглашение будет действовать 30 лет и также предусматривает участие американских компаний в разработке программы. Соглашение может позволить построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравииговорится в статье
Однако сделка, по мнению автора статьи, может столкнуться с препятствиями со стороны американских законодателей, опасающихся, что помощь Саудовской Аравии откроет новые витки ядерного распространения и конкуренции.
Заявление прозвучало на фоне войны против Ирана, развязанной США и Израилем, отчасти для того, чтобы лишить Тегеран возможности разработать ядерное оружие. Иран настаивает на том, что его программа обогащения урана носит мирный характеротмечает Associated Press
Обогащение урана не является автоматическим путем к созданию ядерного оружия — страна также должна освоить другие этапы. Но это открывает двери для создания ядерного оружия, что усиливает опасения Запада по поводу иранской программы, говорится в материале.