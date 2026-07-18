Москва18 июл Вести.Белый дом предварительно дал разрешение Саудовской Аравии обогащать уран в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, разрешение на обогащение урана прописано в так называемом "Соглашении 123". Документ создает правовую основу для передачи компаниями США ядерных материалов и технологий королевству.

При этом источники CNN отмечают, что документ пока не внесли в Конгресс, как того требует законодательство Штатов.

По данным источников, в проекте соглашения отсутствует стандартное обязательство принять дополнительные гарантии МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия. Если эти условия не появятся в документе, Саудовская Аравия теоретически может приступить к разработке ядерного оружия.

Переговоры между США и королевством по "Соглашению 123" завершились еще в октябре 2025 года. Подписание документа затянулось в том числе из-за конфликта между США и Ираном. Сейчас соглашение ожидает подписи американского президента Дональда Трампа.

В марте эксперты назвали Саудовскую Аравию претендентом на участие в будущей ядерной гонке. Отмечалось, что Вашингтон относится к этому нейтрально в отличии от нападок в сторону Ирана по тому же вопросу.