Москва30 июл Вести.Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер представил американскому лидеру Дональду Трампу план интенсивных авиаударов по Ирану, призванный уничтожить ракетный потенциал исламской республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Продолжительность этого плана составляет 10-14 дней, уточняется в публикации.

В основе предложенного Купером варианта действий лежит мысль о том, чтобы выйти за рамки ответных авиаударов, которые показали свою неэффективность в отношении сдерживания Тегерана от нападений на суда в Ормузском проливе и обстрелов ракетами американских сил в регионе. По мнению главы CENTCOM, нужно начать резкую эскалацию военных действий.

Как считает Купер, ослабление ракетной угрозы со стороны Ирана поможет США "выйти из тупика", отмечают источники. Глава CENTCOM уверен, что этот "масштабный" подход снизит потребность Вашингтона в использовании средств противоракетной обороны, так как у Тегерана будет меньше возможностей для ракетных атак.

Кроме того, отмечается. что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил по сокращении запасов противоракет, необходимых для защиты баз США и их союзников от ракетных атак исламской республики. Кейн считает, что низкий уровень запасов не является препятствием для возобновления крупных боевых действий против Ирана, однако увеличивает риски.

Ранее Трамп заявил в беседе с журналистами в Белом доме, что не рассматривает возможность завершения военной операции против Ирана в результате ударов Тегерана по базам США на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что стратегия Вашингтона по выходу из конфликта с Ираном состоит либо в эскалации военных действий, либо в заключении сделки. Но, по его мнению, Иран пока не готов к тому, чтобы сесть за стол переговоров.