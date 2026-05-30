Глава Южного командования ВС США встретился с кубинскими военачальниками Американский генерал Донован провел встречу с кубинскими военными

Москва30 мая Вести.Глава Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM), генерал Фрэнсис Донован встретился с высокопоставленными кубинскими военными на периметре американской базы в заливе Гуантанамо. Об этом командование сообщило в соцсети X.

Гавану, как отмечается, представлял первый заместитель министра Революционных вооруженных сил, начальник Генштаба ВС Роберто Легра Сотолонго, а также другие представители кубинского военного командования.

Отмечается, что стороны "кратко обсудили вопросы операционной безопасности".

Ранее газета Politico написала, что президент США Дональд Трамп и его администрация разочарованы провалом санкционной политики против Кубы и прорабатывают сценарий военного вмешательства. В материале отмечалось, что представители администрации уже закладывают основу для пиар-кампании потенциальных военных действий.

Между тем глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья заявил, что Куба не представляет угрозы для безопасности Соединенных Штатов.