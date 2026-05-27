Паррилья: Куба не представляет угрозы для безопасности США

Москва27 мая Вести.Республика Куба не представляет угрозы для безопасности Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что Куба является маленьким островом с населением в 10 млн человек.

Прослеживаются ли логика и здравый смысл в заявлениях о том, что Куба может угрожать ядерной сверхдержаве? задался вопросом глава кубинского МИД

Он также заявил, что госсекретарь США Марко Рубио выступает одним из главных вдохновителей давления Соединенных Штатов на власти Кубы. По его словам, ложь Рубио призвана спровоцировать военную агрессию Вашингтона против острова.