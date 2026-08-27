Саудовская Аравия готовится к новой войне с хуситами, пишут СМИ NYT: Саудовская Аравия готовится к новому масштабному конфликту с хуситами

Москва27 авг Вести.Саудовская Аравия готовится возобновить масштабный конфликт с йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). Об этом пишет газета The New York Times.

По информации журналистов, Эр-Рияд предпочел бы сохранить мир, однако готов к любым сценариям. Так, как утверждает издание, в случае дальнейшей эскалации со стороны хуситов Саудовская Аравия может принять решение о нанесении авиаударов по позициям движения.

После нескольких недель нападений йеменских хуситов на саудовские корабли, аэропорты и нефтяные объекты Саудовская Аравия, похоже, готовится к новой войне против этой группировки говорится в публикации

По мнению аналитиков, полное военное поражение хуситов маловероятно. Однако, как отмечается, Саудовская Аравия может ослабить движение и принудить его к переговорам на более выгодных для Эр-Рияда условиях.

Газета также пишет, что возможный конфликт может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке.

16 августа сообщалось, что хуситы при помощи беспилотников атаковали нефтеперерабатывающее предприятие компании Saudi Aramco, расположенное в саудовском Джизане. Как утверждалось, удар был нанесен в качестве ответной меры на вторжение в воздушное пространство йеменских провинций Саада и Хаджа.