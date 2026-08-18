Хуситы сообщили об ударе дронами по НПЗ Aramco в Саудовской Аравии

Хуситы отомстили Саудовской Аравии ударом по НПЗ Хуситы сообщили об ударе дронами по НПЗ Aramco в Саудовской Аравии

Москва18 авг Вести.Беспилотники йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали нефтеперерабатывающее предприятие компании Saudi Aramco, расположенное в саудовском Джизане. Об этом со ссылкой на военный источник передает агентство SABA, находящееся под контролем движения.

Йеменские вооруженные силы атаковали нефтеперерабатывающий завод Aramco в Джизане несколькими БПЛА привело агентство слова источника

Как заявил собеседник SABA, удар был нанесен в качестве ответной меры на вторжение в воздушное пространство йеменских провинций Саада и Хаджа, а запущенные аппараты "точно поразили цель".

14 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники информировал об атаке хуситов на порт Моха, находящийся на западном побережье Йемена и контролируемый правительством страны, с применением ракет и беспилотников.