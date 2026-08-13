Москва13 авгВести.Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" атаковали БПЛА нефтеперерабатывающий завод саудовской государственной компании Saudi Aramco в городе Джизан. Об этом сообщило подконтрольное повстанцам агентство SABA.
Уточняется, что атака стала ответом на нарушение Саудовской Аравией "воздушного пространства и суверенитета Йемена в провинциях Саада и Хаджа".
Вооруженные силы Йемена [хуситы] смогли атаковать нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в районе Джизана с помощью двух беспилотников, попадание было точнымприводит агентство слова источника
Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по военным объектам йеменской армии международного признанного правительства в городе Мариб на северо-востоке страны.