Хуситы заявили об ударе беспилотниками по НПЗ саудовской компании в Джизане Хуситы атаковали двумя дронами НПЗ Saudi Aramco в Джизане

Москва13 авг Вести.Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" атаковали БПЛА нефтеперерабатывающий завод саудовской государственной компании Saudi Aramco в городе Джизан. Об этом сообщило подконтрольное повстанцам агентство SABA.

Уточняется, что атака стала ответом на нарушение Саудовской Аравией "воздушного пространства и суверенитета Йемена в провинциях Саада и Хаджа".

Вооруженные силы Йемена [хуситы] смогли атаковать нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в районе Джизана с помощью двух беспилотников, попадание было точным приводит агентство слова источника

Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по военным объектам йеменской армии международного признанного правительства в городе Мариб на северо-востоке страны.