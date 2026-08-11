Хуситы атаковали ракетами и беспилотниками позиции йеменской армии Движение "Ансар Алла" атаковало ракетами и БПЛА позиции йеменской армии

Москва11 авг Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по военным объектам йеменской армии международного признанного правительства в городе Мариб на северо-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский военный источник.

Движение "Ансар Алла" нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по казармам йеменской армии в городе Мариб сказал собеседник агентства

Источник сообщил агентству, что одновременно хуситы выпустили три баллистические ракеты по различным позициям йеменской армии в городе Моха на западном побережье страны.

9 августа силы международно признанного правительства Йемена нанесли удары по позициям и бойцам движения "Ансар Алла" на нескольких направлениях в провинции Таиз. Армейская артиллерия также атаковала позиции хуситов в районе Аль-Махрур.

В ночь на 10 августа движение "Ансар Алла" заявило, что снова ударило по подконтрольному правительству Йемена портовому городу Аль-Моха на побережье Красного моря близ Баб-эль-Мандебского пролива.