Москва10 авгВести.В ночь на понедельник, 10 августа, йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова нанесло удары по подконтрольному правительству Йемена портовому городу Аль-Моха на побережье Красного моря близ Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом сообщает телеканал "Аль-Масира".
Возобновившиеся удары нацелены на мобилизационные центры саудовского противника, склады вооружений и оперативные штабы в Аль-Мохе... Это привело к уничтожению военной техники и гибели и ранениям десятков военнослужащих, включая граждан Саудовской Аравииуточняется в сообщении
Телеканал показал видео запуска нескольких баллистических ракет и БПЛА.
В свою очередь подконтрольные правительству Вооруженные силы Йемена сообщили в социальной сети X о работе ПВО в Аль-Мохе.
Новая волна… атак…хуситов с использованием баллистических ракет и беспилотников была нацелена на жилые кварталы в Аль-Мохе, системам ПВО удалось перехватить некоторое количество дроновговорится в сообщении
По данным Вооруженных сил Йемена, ранее в результате атаки хуситов на Аль-Моху в мухафазе Таиз погибли семь мирных жителей и военнослужащих, еще несколько человек были ранены.
Ранее, 9 августа, хуситы атаковали при помощи баллистических ракет порт Аль-Моха в провинции Таиз на юго-западе Йемена.
Чуть раньше хуситы взяли на себя ответственность за атаку беспилотником на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане на юго-западе Саудовской Аравии. По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, атака стала ответом на действия Саудовской Аравии. Представитель хуситов рассказал, что саудовские беспилотники нарушили воздушное пространство йеменских провинций Саада и Хаджа.