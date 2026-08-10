Йеменское движение "Ансар Алла" заявило о новых ударах по порту Аль-Моха Йеменские хуситы снова ударили по порту Аль-Моха

Москва10 авг Вести.В ночь на понедельник, 10 августа, йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что снова нанесло удары по подконтрольному правительству Йемена портовому городу Аль-Моха на побережье Красного моря близ Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом сообщает телеканал "Аль-Масира".

Возобновившиеся удары нацелены на мобилизационные центры саудовского противника, склады вооружений и оперативные штабы в Аль-Мохе... Это привело к уничтожению военной техники и гибели и ранениям десятков военнослужащих, включая граждан Саудовской Аравии уточняется в сообщении

Телеканал показал видео запуска нескольких баллистических ракет и БПЛА.

В свою очередь подконтрольные правительству Вооруженные силы Йемена сообщили в социальной сети X о работе ПВО в Аль-Мохе.

Новая волна… атак…хуситов с использованием баллистических ракет и беспилотников была нацелена на жилые кварталы в Аль-Мохе, системам ПВО удалось перехватить некоторое количество дронов говорится в сообщении

По данным Вооруженных сил Йемена, ранее в результате атаки хуситов на Аль-Моху в мухафазе Таиз погибли семь мирных жителей и военнослужащих, еще несколько человек были ранены.

Ранее, 9 августа, хуситы атаковали при помощи баллистических ракет порт Аль-Моха в провинции Таиз на юго-западе Йемена.

Чуть раньше хуситы взяли на себя ответственность за атаку беспилотником на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане на юго-западе Саудовской Аравии. По словам военного представителя движения Яхьи Сариа, атака стала ответом на действия Саудовской Аравии. Представитель хуситов рассказал, что саудовские беспилотники нарушили воздушное пространство йеменских провинций Саада и Хаджа.