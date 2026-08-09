Хуситы атаковали ракетами порт Моха в Йемене Хуситы нанесли удар баллистическими ракетами по порту Моха в Йемене

Москва9 авг Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало баллистическими ракетами порт Моха в провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на йеменский военный источник.

Движение "Ансар Алла" обстреляло баллистическими ракетами порт Моха. Над территорией порта были видны поднимающиеся столбы дыма, при этом характер ущерба, нанесенного в результате атаки, пока не установлен заявил источник агентства

Официальной информации пока не поступало.

Чуть раньше хуситы взяли на себя ответственность за атаку беспилотником на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане на юго-западе Саудовской Аравии.

В июле хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Представители движения "Ансар Алла" объявили о морской блокаде саудовских портов и атаковали восемь саудовских танкеров в Красном море, а позднее объявили об ударах по объектам нефтяной инфраструктуры на территории королевства. Поступала информация об обмене ударами между хуситами и войсками йеменского правительства.

Вооруженный конфликт в Йемене между международно признанным правительством и движением "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. В марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку правительства. Масштаб боевых действий сократился после заключения перемирия в 2022 году, однако политически конфликт не был урегулирован.