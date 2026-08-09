Хуситы заявили об ударе беспилотником по НПЗ Aramco в Джизане

Хуситы взяли на себя ответственность за удар беспилотника по НПЗ в Джизане Хуситы заявили об ударе беспилотником по НПЗ Aramco в Джизане

Москва9 авг Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаке беспилотником на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Джизане на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, передает принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира".

По его словам, атака стала ответом на действия Саудовской Аравии. Представитель хуситов утверждает, что саудовские беспилотники нарушили воздушное пространство йеменских провинций Саада и Хаджа.

Вооруженным силам Йемена удалось нанести удар беспилотником по нефтеперерабатывающему заводу Aramco в Джизане, удар был точным говорится в сообщении

Ранее министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о пожаре, произошедшем утром в воскресенье на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода Saudi Aramco в Джизане.