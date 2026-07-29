Хуситы сообщили об уничтожении беспилотника, принадлежавшего Саудовской Аравии Хуситы сбили саудовский разведывательный беспилотник над Йеменом

Москва29 июл Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило разведывательный беспилотник, принадлежавший Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что движение имеет законное право "отвечать на любые нарушения" суверенитета страны.

[Хуситы] сегодня утром сбили разведывательный беспилотник типа [Vestel] Karayel саудовского противника во время проведения им враждебных действий в воздушном пространстве провинции Саада сказано в сообщении

20 июля хуситы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны.

Позже движение нанесло удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal с применением баллистических ракет. Как утверждается, экипаж танкера проигнорировал предупреждение хуситов о запрете прохода судна.