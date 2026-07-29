Москва29 июлВести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило разведывательный беспилотник, принадлежавший Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что движение имеет законное право "отвечать на любые нарушения" суверенитета страны.
[Хуситы] сегодня утром сбили разведывательный беспилотник типа [Vestel] Karayel саудовского противника во время проведения им враждебных действий в воздушном пространстве провинции Саадасказано в сообщении
20 июля хуситы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны.
Позже движение нанесло удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal с применением баллистических ракет. Как утверждается, экипаж танкера проигнорировал предупреждение хуситов о запрете прохода судна.