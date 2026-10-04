Хуситы заявили об ударах по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде

Йеменские хуситы атаковали дронами и ракетами нефтяной завод Saudi Aramco Хуситы заявили об ударах по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде

Москва4 окт Вести.Хуситы из действующего на территории Йемена движения "Ансар Алла" провели боевую операцию в отношении объекта нефтяной компании Saudi Aramco Эр-Рияде, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

Он уточнил, что атаку осуществили с применением баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а в результате ударов на месте происшествия возникли пожары.

3 октября агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в столице Саудовской Аравии. Позднее власти королевства подтвердили эту информацию.

До этого CNN и Reuters информировали, что йеменские хуситы установили контроль над стратегически важным островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, через который следуют суда в направлении Суэцкого канала и в обратном направлении.

Хуситы также заняли город Дубаб на побережье Красного моря, расположенный напротив упомянутого острова, а также портовый город Мока.

На этом фоне газета The New York Times сообщила, что Эр-Рияд планирует наступление на позиции хуситов. По словам собеседников агентства, саудовские власти рассматривают как точечные удары в районе Баб-эль-Мандебского пролива, так и более масштабную операцию.

Предполагается, что ее под руководством Эр-Рияда и при поддержке саудовской авиации проведут йеменские силы, подконтрольные международно признанному правительству в Сане.