"Ансар Алла" сообщило об ударе по аэропорту в Эр-Рияде

Хуситы заявили об ударах по аэропортам в Саудовской Аравии "Ансар Алла" сообщило об ударе по аэропорту в Эр-Рияде

Москва24 окт Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило об атаке на аэропорт в Эр-Рияде и объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco в Янбу на западе Саудовской Аравии. Об этом написал представитель движения Яхья Сария в своем Telegram-канале.

По его словам, хуситы провели семь операций с применением баллистических ракет и беспилотников.

В частности, были атакованы НПЗ завод в Рабиге, трубопровод "Восток — Запад", станции перекачки сырой нефти, объекты Saudi Aramco в Янбу, авиабаза в Хамис-Мушайте.

Сария утверждает, что удар также был нанесен по международным аэропортам им. короля Халида в Эр-Рияде и имени короля Фахда в Даммаме, аэропорту Наджрана.

В четверг, 22 октября, сообщалось об ударе хуситов по зданию Минобороны в Эр-Рияде.