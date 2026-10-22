"Ансар Алла" сообщило об ударе по зданию Минобороны в Эр-Рияде

Хуситы ударили по зданию Минобороны Саудовской Аравии "Ансар Алла" сообщило об ударе по зданию Минобороны в Эр-Рияде

Москва22 окт Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщает, что обстреляло здание Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Об этом заявил представитель движения Яхья Сария в эфире телеканал Al Masirah.

За последние 48 часов мы провели четыре точечные военные операции с применением йеменских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Первая операция была направлена против здания министерства обороны в столице саудовского противника – Эр-Рияде. Удар был точным добавил Сария

Он уточнил, что остальные удары были нанесены по нефтегазовой инфраструктуре компании Aramco.

Также хуситы заявили, что в районе острова Зукар в Красном море саудовские военные обстреляли яхту, на которой находились 14 граждан Индии. Бойцы "Ансар Алла" оказали помощь терпящим бедствие.

21 октября хуситы заявили, что запустили баллистическую ракету по оперативному штабу вооруженных сил Саудовской Аравии в городе Аден, который находится на юге Йемена. В движении уточнили, что попадание было точным.