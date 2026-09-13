Хуситы заявили об атаке на военную базу на юго-западе Саудовской Аравии

Представитель хуситов сообщил об ударе ракетами и БПЛА по Саудовской Аравии Хуситы заявили об атаке на военную базу на юго-западе Саудовской Аравии

Москва13 сен Вести.Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы - прим. ред.) заявило о проведении атаки на военную базу в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии.

По утверждению движения, целью операции стали объекты на базе в районе Шаррура, в том числе склады вооружений и пункты управления операциями против Йемена.

"Мы провели специальную военную операцию, целью которой стали склады вооружений и пункты управления нападениями на нашу страну, расположенные на военной базе в районе Шаррура в Саудовской Аравии заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah

По его словам, операция проводилась с использованием большого числа баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Сариа заявил, что атака стала ответом на продолжающиеся бомбардировки территории Йемена.

Представитель движения также утверждает, что выпущенные ракеты достигли намеченных целей.

Ранее служба гражданской обороны Саудовской Аравии сообщала об атаке с территории Йемена на южные районы королевства.

Информация о последствиях заявленной хуситами атаки на военную базу в районе Шаррура со стороны официальных властей Саудовской Аравии на момент публикации не приводилась.