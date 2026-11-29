Хуситы заявили о нанесении удара по морскому порту Джидды в Саудовской Аравии

Представитель хуситов сообщил об атаках на ряд объектов в Саудовской Аравии Хуситы заявили о нанесении удара по морскому порту Джидды в Саудовской Аравии

Москва29 ноя Вести.Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило о проведении атаки на морской порт Джидды, расположенный на западе Саудовской Аравии. Соответствующее заявление сделал военный представитель движения Яхья Сариа в Telegram-канале.

Целями обстрелов стали газоперерабатывающий завод Аль-Усмания в районе Эль-Ахсы, подразделение связи национальной гвардии в Эр-Рияде, газовая электростанция Шадкам и радиолокационная станция в Хамис-Мушайте.

Накануне был атакован аэропорт в Эр-Рияде и еще пять объектов в Саудовской Аравии.

В июле хуситы объявили об установлении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на воздушную поддержку йеменских проправительственных войск, что привело к резкой эскалации конфликта между сторонами.

В начале августа движение "Ансар Аллах" начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.