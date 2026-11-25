Москва25 нояВести.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары по морским портам в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал хуситов.
Представитель возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что удар хуситов по порту в Джизане вызвал незначительные повреждения.
В ответ на удары по порту Ходейда, а также следуя принципу "порт за порт", Вооруженные силы Йемена провели две военные операции. Первая операция направлена против порта в Джидде, цель поражена с высокой точностьюотмечают хуситы в Telegram-канале
Второй удар пришелся по порту в Джизане.
Хуситы пригрозили нанести удары по портам в Саудовской Аравии в ответ на атаки арабской коалиции на порт Ходейды на западе Йемена.