Хуситы нанесли удары по портам в Саудовской Аравии Хуситы атаковали порты в Саудовской Аравии

Москва25 ноя Вести.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары по морским портам в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал хуситов.

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что удар хуситов по порту в Джизане вызвал незначительные повреждения​​​.

В ответ на удары по порту Ходейда, а также следуя принципу "порт за порт", Вооруженные силы Йемена провели две военные операции. Первая операция направлена ​​против порта в Джидде, цель поражена с высокой точностью отмечают хуситы в Telegram-канале

Второй удар пришелся по порту в Джизане.

Хуситы пригрозили нанести удары по портам в Саудовской Аравии в ответ на атаки арабской коалиции на порт Ходейды на западе Йемена.