Москва24 нояВести.Более 25 мирных жителей стали жертвами или получили ранения в результате серии ударов ВВС Саудовской Аравии по гражданским транспортным средствам на юге Йемена. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения и охраны окружающей среды созданного хуситами правительства Анис аль-Асбахи в социальной сети X.
Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября.
Саудовская авиация нанесла семь ударов по району Накиль-эль-Макатира в провинции Лахдж. В результате погибли и получили ранения более 25 мирных жителейнаписал аль-Асбахи
По словам аль-Асбахи, большинство погибших и пострадавших были внутренне перемещенными лицами.
Он отметил, что атаке с воздуха подверглись пассажирский автобус, грузовики и другие гражданские транспортные средства, которые следовали в провинцию Таиз.
Ранее десять человек погибли при ударе по рынку на юго-западе Йемена.