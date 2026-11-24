Более 25 мирных йеменцев стали жертвами или пострадали при ударах по транспорту

Более 25 человек погибли или получили ранения при атаке на автобус на юге Йемена Более 25 мирных йеменцев стали жертвами или пострадали при ударах по транспорту

Москва24 ноя Вести.Более 25 мирных жителей стали жертвами или получили ранения в результате серии ударов ВВС Саудовской Аравии по гражданским транспортным средствам на юге Йемена. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения и охраны окружающей среды созданного хуситами правительства Анис аль-Асбахи в социальной сети X.

Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября.

Саудовская авиация нанесла семь ударов по району Накиль-эль-Макатира в провинции Лахдж. В результате погибли и получили ранения более 25 мирных жителей написал аль-Асбахи

По словам аль-Асбахи, большинство погибших и пострадавших были внутренне перемещенными лицами.

Он отметил, что атаке с воздуха подверглись пассажирский автобус, грузовики и другие гражданские транспортные средства, которые следовали в провинцию Таиз.

Ранее десять человек погибли при ударе по рынку на юго-западе Йемена.