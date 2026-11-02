Москва2 нояВести.В результате удара по рынку на юго-западе Йемена погибли десять человек, еще 16 человек были ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя созданного хуситами правительства Омар аль-Бухейти.
Мы осуждаем атаку... на рынок Аль-Махаф в районе Аль-Масрах в провинции Таизсказал он
Аль-Бухейти подчеркнул, что этот удар является военным преступлением.
Ранее в результате удара авиации Саудовской Аравии по дому и цементному заводу в столице Йемена Сане погибли более 10 человек.