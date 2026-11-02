Десять человек погибли и 16 ранены при ударе по рынку на юго-западе Йемена

Десять человек стали жертвами удара по рынку на юго-западе Йемена Десять человек погибли и 16 ранены при ударе по рынку на юго-западе Йемена

Москва2 ноя Вести.В результате удара по рынку на юго-западе Йемена погибли десять человек, еще 16 человек были ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя созданного хуситами правительства Омар аль-Бухейти.

Мы осуждаем атаку​​​... на рынок Аль-Махаф в районе Аль-Масрах в провинции Таиз сказал он

Аль-Бухейти подчеркнул, что этот удар является военным преступлением.

Ранее в результате удара авиации Саудовской Аравии по дому и цементному заводу в столице Йемена Сане погибли более 10 человек.